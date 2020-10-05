Москва, , 08:53 — REGNUM С 5 октября в школах Москвы начались осенние каникулы, соответствующий указ ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Каникулы продлятся до 18 октября — длиннее на неделю, чем обычно. Также в течение двух недель не будут работать столичные организации дополнительного образования и детские досуговые организации.

«Школьников просят не проводить время в людных местах», — говорится в информации на сайте мэра и правительства Москвы.