Уфа, , 08:56 — REGNUM Еще один крупный инфекционный центр планируют построить в Башкирии. Об этом 5 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

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По его словам, для четырехмиллионной республики одной инфекционной больницы недостаточно, поскольку с коронавирусом врачи будут бороться еще не один месяц. В настоящий момент инфекционный центр в Зубово работает на пределе своих возможностей.

По словам премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, если строить еще один инфекционный центр, то его необходимо возвести в г. Стерлитамаке. Чиновники рассмотрели несколько площадок, рядом с которыми находятся сети, и на них можно было бы быстро выйти на строительство. В результате они подобрали две площадки. В самое ближайшее время они будут более пристально изучены.

Назаров отметил, что проект инфекционного госпиталя в Зубово будет переделан с учетом замечаний медиков. Он лишь внешне останется неизменным. Новый госпиталь будет полностью переоснащен, чтобы он был еще более современным и удобным, а также захватил новые направления: хирургия и детское отделение.

Назаров подчеркнул, что если глава Башкирии примет решение о строительстве нового госпиталя, то с завтрашнего дня этот проект начнет реализовываться.

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