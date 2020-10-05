Саратов, , 08:54 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 5 октября коронавирус подтвержден у 16 140 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 135 жителей региона. Накануне положительные тесты получили 128 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 10 849 человек, за сутки — 72 пациента. Всего скончались 111 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых заболевших — 51 человек из числа контактных, в 84 случаях — заражение из неустановленных источников. Самое большое количество инфицированных за последние сутки среди лиц старше 60 лет — 57 человек, шестеро — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 485,3 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,1 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, ведущие специалисты Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова прибыли в Саратов, где в течение нескольких дней окажут консультативную, организационно-методическую помощь саратовским медикам, обеспечивающим лечение пациентов с коронавирусом и пневмонией.

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