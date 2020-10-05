Пхочхон, Южная Корея, , 08:52 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи выявили 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус был выявлен у представителей сухопутных войск в городе Пхочхон провинции Кёнгидо.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах Южной Кореи увеличилось до 148.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 73 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось 24 164.

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