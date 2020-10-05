Ханты-Мансийск, , 08:49 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 159 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 155 случаев.

Основные очаги заражения на 5 октября: Сургут — 39 положительных тестов; Нефтеюганск — 20; Нижневартовск — 17; Ханты-Мансийск — 15; по 10 — в Урае и Нефтеюганском районе.

Всего с начала пандемии в Югре на 5 октября зарегистрировано 23 280 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 21 447 человек, 192 пациента с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 5 октября составляет 1,07. Наличие свободного коечного фонда в регионе с учётом запланированных к развертыванию — 50%.