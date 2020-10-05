Лондон, , 08:46 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Великобритании было выявлено свыше 22 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 октября сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны.

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По последним данным, за сутки в стране выявили 22 691 заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 502 978.

Также сообщается, что за сутки от COVID-19 в Великобритании скончались 33 пациента и потому суммарное количество летальных исходов на данный момент составляет 42 350.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране был проведен 22 738 421 тест на коронавирус, 310 288 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки было выявлено 12 885 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.