Пермь, , 08:44 — REGNUM В Пермском крае учителя получили первые выплаты за классное руководство. Общий объем денежных средств за сентябрь составил 120 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Получателями выплат стали 13 тысяч педагогов. Размер выплаты зависит от количества классов у педагога и составляет от пяти до 10 тыс. рублей. Вознаграждение предусматривается с сохранением установленных региональных надбавок.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина с сентября 2020 года педагогам за классное руководство положены ежемесячные выплаты. Из федерального бюджета Пермскому краю на эти цели выделено 480 млн рублей.