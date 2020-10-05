Богота, , 08:39 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 6,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 октября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 6905 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 855 052.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 156 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 26 742.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 757 801 человек вылечился от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено свыше 6,6 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.