Махачкала, , 08:39 — REGNUM Шестерым осужденным, задержанным после побега из колонии в пригороде Махачкалы, предъявлено обвинение. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

Напомним, 22 сентября шестеро заключенных — четверо дагестанцев и двое уроженцев Таджикистана — сбежали из колонии строгого режима в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы через сделанный ими подкоп на территории производственного цеха. Двое из беглецов отбывали наказание за убийство, остальные — за хранение и сбыт наркотиков.

Задержать преступников правоохранителям удалось 30 сентября на территории Калмыкии. В настоящее время им предъявлено обвинение по статье УК РФ «Побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Расследование продолжается.

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