Москва, , 08:37 — REGNUM Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах СФО назвал причины, которые привели к техногенным авариям в Норильском районе в текущем году.

По его словам, к трём техногенным авариям привело невыполнение собственниками опасных производственных объектов требований промышленной безопасности.

Кроме того, к авариям привели слабый контроль и неэффективность сложившейся системы предупреждения аварийных разливов нефти, добавил Патрушев. Он также потребовал в кратчайшие сроки «обеспечить ликвидацию последствий этих аварий».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2020 года в Красноярском крае произошла экологическая катастрофа. На ТЭЦ-3 Норильска был повреждён один из резервуаров хранения дизтоплива. В результате произошла утечка около 21 тыс. тонн топлива. Был введён режим ЧС федерального уровня. Ущерб, нанесённый природе, Росприроднадзор оценил почти в 148 млрд рублей.

Позже, в начале августа, в Норильске на реке Амбарной во время работ по ликвидации последствий крупной аварии, произошедшей на ТЭЦ-3, произошёл разлив топливно-водяной смеси.

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