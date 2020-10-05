Сухум, , 08:37 — REGNUM 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 4 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 248 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 57 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 145 пациентов. У 127 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 18 человек. Всего в Абхазии выявили 1716 носителей SARS-CoV-2. Из них 621 победил инфекцию, в том числе 19 за последние сутки. 13 человек с COVID-19 за время пандемии умерли.

Стоит отметить, что с 5 октября в Абхазии вступают в силу ограничения для защиты населения от коронавируса. Запрещены массовые развлекательные, торжественные и праздничные мероприятия. В точках общественного питания требуется установить столики так, чтобы между клиентами было не менее полутора метров.

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