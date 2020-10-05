Махачкала, , 08:37 — REGNUM Малолетний ребенок умер в Дагестане после посещения стоматолога. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, 1 октября в одной из детских стоматологий в Махачкале у трехлетнего ребенка во время оказания стоматологических услуг остановилось сердце, и он впал в кому. Врачи провели реанимационные мероприятия, затем ребенка доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где на следующий день он скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Для установления обстоятельств произошедшего изъята медицинская документация, назначены судебные экспертизы.