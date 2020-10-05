Москва, , 08:28 — REGNUM Столица России — Москва — номинирована на международную премию в сфере туризма World Travel Awards, сообщается на портале градоначальника.

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Москва представлена в семи номинациях: «Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия» и «Лучшее направление для спортивного туризма» и т. д.

Голосование в рамках финального этапа международной туристической премии World Travel Awards стартовало 28 сентября. Завершится голосование 25 октября. Победители премии станут известны 27 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Москва впервые стала лауреатом премии World Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город», опередив Париж, Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон.

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