Ижевск, , 08:24 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 5 октября провели 394 172 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

За минувшие сутки лаборатории республики провели 3679 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4783 исследования, что стало максимальным суточным показателем в регионе с начала пандемии.

Напомним, ранее максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на 2 октября — 4716 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ещё один человек в республике скончался от последствий заражения коронавирусом. Течение заболевания у 84-летнего мужчины сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями. Общее число жертв COVID-19 в Удмуртии достигло 103 человек.

Читайте также: Ещё один житель Удмуртии скончался от COVID-19