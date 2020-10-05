Мехико, , 08:23 — REGNUM За истекшие сутки на территории Мексики было выявлено свыше 3,7 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 октября сообщил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети Twitter.

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По его данным, за последние 24 часа в стране выявили 3712 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 761 665.

Также сообщается, что за это же время в Мексике было зафиксировано 208 скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 79 008.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 550 053 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике за сутки было выявлено свыше 4,1 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.