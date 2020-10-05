Ижевск, , 08:17 — REGNUM За минувшие сутки ещё один житель Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне стало известно о двух летальных случаях за сутки.

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Умер 84-летний мужчина. Течение заболевания у погибшего осложнялось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 103 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 октября в регионе выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 117 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 5932 случаев.

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