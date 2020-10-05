Орск, Оренбургская область, , 08:15 — REGNUM В Оренбургской области с рабочей поездкой 5 октября находится министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Утром он прибыл в Орск, где примет участие в церемонии открытия онкодиспансера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В планах поездка главы Минздрава и в Оренбург. Предполагается, что федеральный министр посетит площадку, где идет строительство областной детской больницы.

Напомним, что в Оренбургской области Михаила Мурашко ожидали еще 28 сентября, однако поездку пришлось отложить из-за участия в заседании президиума Госсовета.

Добавим, на прошлой неделе (2 октября) в Оренбуржье побывал глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. Он посетил месторождение белой огнеупорной глины в Светлинском районе, а также провел совещание, где ключевым вопросом стала тема сохранения реки Урал.

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