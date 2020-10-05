Сеул, , 08:17 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с эпидемией.

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Согласно опубликованным данным, 64 случая— локальные, еще девять случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев заражения в стране увеличилось до 24 164.

Число жертв пандемии увеличилось до 422 человек. Коэффициент смертности составил 1,75%.

Известно, что на протяжении пяти последних дней в Южной Корее фиксируют менее ста новых случаев заражения коронавирусом. Однако эксперты предполагают, что это может быть связано с сокращением тестирования на вирус в период с 30 сентября по 4 октября, когда в стране отмечали праздник урожая и поминовения предков Чхусок.