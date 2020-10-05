Ижевск, , 08:12 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 5 октября выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 117 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 5932 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 23 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 3985 человек. 103 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, один — за минувшие сутки.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 1844 человека. Из их числа 1240 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 520 — в состоянии средней степени тяжести, 84 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 октября в республике провели 390 493 исследований для выявления заражения коронавирусом. За предыдущие сутки было проведено 4783 теста, что стало рекордно высоким показателем за время пандемии.