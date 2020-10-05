Новосибирск, , 08:11 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 5 октября, за прошедшие сутки выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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За это же время выписаны с выздоровлением 28 человек, скончались ещё пять пациентов — мужчины в возрасте: 66 лет, 73 года, 74 года, двоим было 70 лет.

Всего в регионе выявлено 13 543 случая заражения коронавирусом, в том числе у 816 детей, 12 177 человек выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находятся 54 человека, на ИВЛ — пять пациентов.

Отметим, что по данным на утро 4 октября, за минувшие сутки было выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом.