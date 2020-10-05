Берлин, , 08:15 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено свыше 1,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и потому их общее количество превысило 300 тыс. Об этом 27 июля сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным ведомства, за истекшие сутки в стране выявили 1382 заразившихся SARS-CoV-2, в результате этого общее число в стране стало составлять 300 619.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались пять пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 9534.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 263 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (72 995 заразившихся), Бавария (62 631) и Баден-Вюртемберг (50 934).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 1,1 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.