Москва, , 08:08 — REGNUM Некоторые молодые люди надели наряды из батика в Национальный день батика, который отмечается не только в Индонезии, но и в различных европейских странах, включая Россию, сообщает Antara.

«Это молодое поколение друзей Индонезии, которые восхищаются индонезийской культурой», — заявил Энджай Диана, первый секретарь отдела информации и социальной культуры посольства Индонезии в Москве.

В Национальный день батика молодые люди из России оделись в наряды из батика и прогулялись по окрестностям Москвы. Они посетили парк ВДНХ. Молодые люди решили собраться вместе, чтобы сделать видео и специальные фотографии в ознаменование дня батика.

Заместитель посла Индонезии в России и по совместительству Белоруссии Азис Нурвахьюди заявил, что батик становится все более популярным в России. Посольство Индонезии в Москве постоянно продвигает батик в различных мероприятиях, в том числе на фестивалях.

«От России мы желаем вам счастливого национального дня батика в 2020 году», — заявил Азис Нурвахьюди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Мааруф Амин выразил гордость из-за развития батика в стране.

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