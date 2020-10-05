Абакан, , 08:06 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 50 человек, сообщили ИА REGNUM 5 октября в республиканском правительстве.

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Всего в регионе на сегодняшний день выявлено 4611 носителей коронавируса. Выздоровели 3893 человека, в том числе 54 — за последние сутки.

Получают лечение 668 человек, в том числе двое пациентов — на ИВЛ.

Напомним, в Хакасии за весь период скончались 50 пациентов с коронавирусом.

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