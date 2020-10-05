Москва, , 08:28 — REGNUM В России прививку от коронавируса готовы сделать более 20% граждан страны, следует из опроса партии «Единая Россия».

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Согласно опросу, привиться от COVID-19 готовы 23%респондентов. Не готовы к вакцинации 73%. Ещё четыре процента сказали, что переболели COVID-19, и прививка им не нужна.

При этом абсолютное большинство опрошенных (93%) считают, что вакцинацию от COVID-19 необходимо проводить на добровольной основе, передает РИА Новости.

Всероссийский онлайн-опрос по теме здравоохранения был проведён с 16 по 23 сентября, в нём приняли участие порядка 20 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». В основе препарата — аденовирус (группа ОРВИ) человека, вызывающий небольшую простуду.

Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса, разработанная в новосибирском центре «Вектор», прошла регистрацию в Федеральной службе интеллектуальной собственности (Роспатенте).

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