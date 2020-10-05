Оренбург, , 08:03 — REGNUM Бывший глава Оренбургской области Алексей Чернышёв вошёл в число самых богатых пенсионеров России. Такую информацию опубликовало издание «Новые известия».

За несколько дней до своей отставки Чернышев обеспечил себе «золотой парашют», подписав областной закон «О гарантиях высшему должностному лицу Оренбургской области, прекратившему исполнение своих полномочий». Документ предполагал единовременную выплату в размере почти 1,73 млн рублей, служебный автомобиль, бесплатное проживание в местных гостиницах, медстраховку стоимостью 2 млн рублей. Однако спустя месяц суд отменил закон. Затраты на губернатора увеличивали дефицит казны до 16%, тогда как Бюджетный кодекс (в редакции 2020 года) позволял увеличение только до 15%.

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Добавим, в 2019 году Алексею Чернышеву за вклад в развитие региона присвоено звание «Почётный гражданин Оренбургской области».

Напомним, Алексей Чернышев в 1993—1999 годах являлся депутатом Госдумы, в 1999—2010 годах — губернатором Оренбуржья, в 2010—2014 годах членом Совета Федерации Федерального собрания РФ. Имеет госнаграды: два ордена Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.

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