Оренбург, , 07:36 — REGNUM В Оренбургской области два компьютерных томографа вышли из строя из-за колоссальной нагрузки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

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Оборудование сломано в горбольнице № 2 Орска и горбольнице № 1 Оренбурга. В Орске ждут заказанную запчасть. В Оренбург для осуществления ремонтной работы вызван инженер из Москвы.

В министерстве заявили, что предусмотрели возникновение таких ситуаций и оснастили томографами большинство больниц. Так, 4 октября запущен новый КТ в горбольнице № 4 Орска. В Оренбурге перешли на круглосуточный режим работы КТ-центры в городских больницах № 3 и 5, куда томографы были закуплены летом. Для хранения снимков создан локальный PACS-сервер в ключевых медицинских организациях, к которым обеспечен доступ по защищённой сети передачи данных для референс-центров. Организовано двойное прочтение КТ-снимков. Все консультанты, в том числе и главный пульмонолог области, пользуются данным сервером круглосуточно.

Стоит отметить, что ране в соцсетях появилась информация о том, что снимки не читаются. Минздрав региона опроверг эти сведения.

Добавим, компьютерная томография стала одним из главных инструментов диагностики COVID-19. При отсутствии клинических проявлений заболевания у пациента могут происходить изменения в легких.

Напомним, в Оренбуржье каждый день растет суточный показатель выявленных заражений коронавирусом.

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