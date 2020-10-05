Салехард, , 07:31 — REGNUM На Ямале создают Центр управления регионом (ЦУР ЯНАО). Проект соответствующего постановления опубликован на сайте региональных органов власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЦУР ЯНАО является проектным офисом, который будет заниматься мониторингом и обработкой обращений, сообщений и жалоб от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, поступающих как в государственные, исполнительные, муниципальные органы власти автономного округа, так и сообщений, публикуемых жителями региона в социальных сетях и мессенджерах.

Центр управления регионом наладит обратную связь между жителями и управленцами ЯНАО, поможет оперативно реагировать на проблемы и запросы ямальцев.

В состав новой структуры войдут сотрудники АНО «Диалог Регионы» и представители правительства Ямала.

Отметим, что аналогичные ЦУР по поручению президента России Владимира Путина должны быть созданы до 1 декабря 2020 года.

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