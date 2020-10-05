Оренбург, , 07:22 — REGNUM Вице-губернатор, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова опровергла информацию об антисанитарных условиях в COVID-центре, открытом на базе психиатрической больницы. Она призвала блогеров перепроверять информацию перед публикацией на информресурсах.

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"Не нужно вводить в панику население в такое непростое время недостоверными фактами! Оперативный медицинский штаб с начала сентября работает в круглосуточном режиме и принимает нелегкие порой решения. Главные врачи выкладываются на полную, им необходима поддержка, а не критика и травля», — подчеркнула она.

По словам главы минздрава, в регионе имеется запас коечного фонда в несколько сотен коек, работа ведется на опережение. Вместе с тем она отметила, что спрогнозировать заранее объём госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией очень сложно.

На сегодняшний день ряд стационаров перепрофилирован в отделения долечивания пациентов с COVID-19. В частности, в короткий срок (всего за две недели) перепрофилирован стационар психиатрической больницы № 2. Главврач клиники в оперативном порядке организовал косметический ремонт. В стационаре сделаны шлюзы для медперсонала. Учреждение отапливается с 21 сентября.

Напомним, в регионе с конца марта выявлено 13 228 носителей нового коронавируса. Число выявляемых случаев заражения за сутки каждый день нарастает. На 4 октября в COVID-центрах на лечении числилось 990 человек, из них 132 — в тяжелом состоянии.