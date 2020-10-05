Челябинск, , 07:21 — REGNUM Заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин заразился коронавирусом и теперь проходит курс лечения от COVID-19. Об этом он написал в Facebook.

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«Вот и я стал еще одной единицей в статистике заболевших», — отметил чиновник. И сопроводил свой пост фотографией из окна больничной палаты, приписав: «Вид из окна на ближайшие две недели».

Чиновник добавил, что болезнь очень тяжёлая. Поражено 35% лёгких, двухсторонняя пневмония. При этом он отметил, что благодаря труду и заботе врачей областной больницы № 3 чувствует, что идёт на поправку, и выразил им благодарность.

Векшин на основании своего опыта отмечает, что это не обычное ОРВИ, а очень тяжёлая болезнь. Также он призывает не слушать тех, кто относится к опасности пандемии пренебрежительно и думает, что уже пора забывать о санитарной безопасности и ограничениях. Населению он советует внимательно соблюдать все меры предосторожности и самое главное — беречь своих родных, находящихся в преклонном возрасте.

«Желаю всем не оказаться на моем месте!» — добавил руководитель.