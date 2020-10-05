Владивосток, , 06:44 — REGNUM В Приморском крае за минувшие сутки был зафиксирован наибольший за осень прирост случаев заражения новым коронавирусом — 79. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба правительства региона.

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Отмечается, что так много заразившихся в регионе последний раз было 31 августа. Всего с начала эпидемии в Приморском крае зафиксировано 12 123 случая заражения коронавирусом.

Общее число выздоровевших от COVID-19 пациентов составляет 10 402 человека (+28). Умерших за последние сутки нет. Всего с начала эпидемии в крае умерли 120 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье входит в топ-3 дальневосточных регионов по выздоровлению пациентов от COVID-19.

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