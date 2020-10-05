Горно-Алтайск, , 06:26 — REGNUM В Республике Алтай общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за всё время эпидемии достигло 4007. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 40 новых носителей.

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«Коронавирус подтвердился у 24 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трёх детей; у 11 жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребёнка; у пяти жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка», — отметили в штабе.

В половине случаев обследования были проведены после выявления симптомов заболевания. Тем временем, за сутки выздоровели 39 пациентов, а за весь период эпидемии излечились 2918 человек. Ранее в регионе скончались 23 пациента с коронавирусом, из них 20 — непосредственно от COVID-19.

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