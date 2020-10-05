Кемерово, , 06:12 — REGNUM Самое главное для жителей Кемеровской области в условиях роста заболеваемости COVID-19 — ограничить контакты с большим количеством людей. Об этом заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей Зинаида Хохлова.

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«Не посещать общественных мест, по возможности ограничить поездки в общественном транспорте, и по возможности оставаться, конечно, дома. Очень важно, когда выходите в магазин, в общественный транспорт входите, и так далее, имейте индивидуальные средства защиты», — подчеркнула она.

Отметим, что по данным оперативного штаба, за прошедшие выходные дни было выявлено сразу 342 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе по данным на 4 октября зарегистрировано 10 681 случай заражения коронавирусом, 7510 человек выздоровели, 121 пациент скончался.