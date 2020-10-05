Улан-Удэ, , 06:03 — REGNUM В Бурятии на дистанционный режим обучения на две недели отправлены школы в Улан-Удэ, Северобайкальске, Гусиноозёрске, Курумкане, двух сёлах Тарбагатайского района и в Иволгинском районе. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Отмечается, что решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. По словам главы региона Алексея Цыденова, из-за этого система здравоохранения в настоящее время работает с огромной нагрузкой.

«Нам необходимо сейчас помочь медикам, и хотя бы на такой период снизить нагрузку на них. Пока дети находятся дома, значительно снизится объем работы по противоэпидемическим мероприятиям в школах, отслеживанию контактных лиц, организации медицинской помощи», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в региональном правительстве обязали работодателей отправить 30% работников на дистанционный режим работы.

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