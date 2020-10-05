Москва, , 06:01 — REGNUM В понедельник, 5 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +18… +20 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 6 октября в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +6… +8 °С.

Ветер юго-восточный, южный 3−10 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +16… +21 °С днём и +3… +8 °С ночью. Без осадков.

Во вторник, 6 октября, днём в столице ожидается +19… +21 °С. По области +16… +21 °С. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °С. Без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, понижение дневной температуры до 13−16°С начнётся с 8 октября в европейской части России.

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