Пекин, , 05:42 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 5 октября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг с начала эпидемии было выявлено в общей сложности 5113 случая опасной инфекции, из которых 105 оказались смертельными. Из больниц был выписан 4861 пациент.

В САР Макао выявлено 46 заболевших, из которых все 46 выздоровели. Ситуация не меняется уже несколько месяцев. На Тайване выявлено 517 случаев заболевания, включая семь смертельных. Из больниц выписано 484 пациента.

На материковой части Китая с начала эпидемии было выявлено 85 470 случаев опасной инфекции, из которых 4634 оказались смертельными, еще 80 628 человек выздоровели.