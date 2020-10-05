Пекин, , 04:36 — REGNUM Береговая охрана Китая изъяла огромное количество сигарет на сумму более 100 млн юаней (почти $15 млн) в рамках двух дел о контрабанде, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

В рамках операции, проведенной 25 октября, местная морская полиция изъяла судно и арестовала шестерых подозреваемых на реке Оуцзян в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян на востоке страны. Стоимость изъятых сигарет оценивается в 50 млн юаней.

Ране подобная операция прошла в море близ аэропорта «Цзиньвань» в Чжухае провинции Гуандун на юге страны. В рамках операции было изъято судно, 11 человек арестовано. Изъяты сигареты оцениваются в 60 млн юаней.

Расследование по обоим делам продолжается, сообщили в береговой охране Китая. Власти также призвали усилить патрулирование в прибрежных водах страны для обеспечения безопасности и стабильности.