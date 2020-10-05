Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Глава Минюста — генеральный прокурор США Уильям Барр после выявления заражения коронавирусом президента США Дональда Трампа находится на самоизоляции, хотя у него инфекция не обнаружена. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Минюста Керри Кьюпек 4 октября сообщает телекомпания CNN.

По её словам, Барр, который «на данный момент» находится на карантине, в ближайшее время — в середине недели вернётся к исполнению своих обязанностей в полном объёме.

Кьюпек отметила, что, после получения известия о заражении президента, Барр уже четыре раза сдавал тест на коронавирусную инфекцию — все результаты оказались отрицательными.

Как сообщало ИА REGNUM, результат очередного тестирования на коронавирусную инфекцию нового типа кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена оказался отрицательным.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден получил результат очередного теста на коронавирус SARS-CoV-2