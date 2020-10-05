Гуанчжоу, Китай, , 04:14 — REGNUM Банда, подозреваемая в контрабанде людей была арестована в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

Операция стартовала 29 сентября береговой охраной провинции Гуандун в сотрудничестве с местной полицией. В ее рамках было раскрыто дело контрабанды людей при помощи лодок.

Всего 12 человек, причастных к контрабанде, было задержано, включая пятерых подозреваемых в организации контрабанды. Был изъят один автомобиль и все скоростные лодки.

Расследование началось еще в июле, когда береговая охрана получила информации о том, что некая банда, орудующая в Гуандуне и Гонконге, занимается контрабандой людей через границу на скоростных лодках. Два маршрута контрабанды было перерезано в рамках операции.