Пекин, , 04:06 — REGNUM Двенадцать человек спасены, один остается пропавшим без вести в результате крушения рыбацкого судна у берегов провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

Муниципальные власти города Цзянмэнь провинции сообщили, что они получили экстренный вызов ранним утром 3 октября от рыбацкой лодки у берегов Тайшаня. Корабль доложил на берег, что набирает воду и кренится набок, а вскоре контакт с ним был потерян.

Правительство немедленно начало поисковую операцию и мобилизовало коммерческие и рыболовные транспортные средства в непосредственной близости для оказания помощи.

По состоянию на 9 часов утра 3 октября 12 членов экипажа катера были спасены, но спасатели все еще искали одного пропавшего человека.