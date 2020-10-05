Новосибирск, , 04:02 — REGNUM В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета коронавирусом заразился 21 сотрудник. Об этом сообщил художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман.

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Он уточнил, что случаи заражения были выявлены в ходе планового тестирования.

«Общее количество сотрудников, сдавших тесты, — 735 человек, 82 работника находятся на больничном: из них 61 человек по причине ОРВИ и других болезней, 21 случай подтверждённого COVID-19, в том числе трое артистов балетной труппы, они находятся дома и бессимптомно переносят заболевание, — уточнил «НГС Новостям» Владимир Кехман. — В случае подозрения на заражение или подтверждения диагноза COVID сотрудники театра временно отстраняются от работы, все контактировавшие изолируются либо переводятся на удалённую работу. Кроме того, руководство театра координирует свои действия с управлением Роспотребнадзора. Таким образом, у зрителей исключен контакт с заразившимися сотрудниками».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирусом заразился главный режиссёр театра Вячеслав Стародубцев.

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