Пекин, , 03:59 — REGNUM Министерство культуры и туризма Китая призвало местные власти выявить и устранить скрытые угрозы безопасности на туристических и культурных объектах, сообщает агентство Синьхуа.

В министерстве сообщили, что направили дополнительно семь рабочих групп для руководства и наблюдением за местными властями в рамках имплементации усилий по обеспечению мер безопасности и защиты от происшествий.

Решение было сделано на экстренном заседании по профилактики происшествий, которое прошло еще 2 октября. С 1 по 8 октября Китай празднует сразу два праздника — День образования КНР и Праздник середины осени. На всех туристических объектах ожидаются рекордная посещаемость.