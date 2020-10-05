Благовещенск, , 04:13 — REGNUM Мэр Благовещенска Олег Имамеев заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом он 5 октября сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

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«Мой очередной тест дал положительный результат. Симптомов никаких нет. Конечно, буду находиться на самоизоляции», — написал он.

Напомним, Амурская область относится к регионам России, где режим повышенной готовности в связи с коронавирусом был введён раньше других — с 27 января. Первый этап снятия ограничений стартовал в регионе с 7 апреля.

Всего в регионе в настоящее время выявлено 4437 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли 52 человека с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1 октября в Амурской области, включая столицу региона Благовещенск, сняты ограничения на посещение театров, читальных залов и архивов в библиотеках, введённые весной из-за угрозы распространения нового коронавируса.

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