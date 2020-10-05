Пекин, , 03:47 — REGNUM Пекин озеленил новый муниципальный административный центр Тунчжоу, расположенный на востоке города, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

В стадии строительства находится обширный городской парк площадью 11,2 кв. метра, первая фаза которого была открыта для публики. Работающий участок занимает 5,39 кв. км. и был открыт в конце сентября.

Проект Центрального зеленого парка, расположенного на южном береге Большого канала. Первая фаза проекта была построена после перемещения отсюда химической фабрики и нескольких домов.

Парк предлагает 5000 парковочных мест. Первая группа ключевых государственных органов муниципального уровня начала переносить свои офисы из центра Пекина в новый административный центр города еще в январе 2019 года.