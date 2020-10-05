Москва, , 03:43 — REGNUM Особенности работы новой функции комментирования публикаций в каналах Telegram разъяснил пользователям создатель мессенджера Павел Дуров. Информация была опубликована 4 октября в личном Telegram-канале Дурова.

Создатель мессенджера уточнил, что функция комментирования будет опциональной, по умолчанию она будет выключена.

Павел Дуров «Мы считаем, что комментировать в каналах весело, но большинство каналов не нуждаются в комментировании», — отметил Дуров.

Также Дуров ответил пользователям, сравнившим комментарии с групповыми чатами, в отличие от двухуровневых комментариев, характерных для социальных сетей. Создатель Telegram пояснил, что мессенджер был задуман не как социальная сеть, а как приложение для обмена сообщениями, поэтому он останется «минималистичным инструментом, в котором чаты находятся в центре взаимодействия с пользователем».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что функция, позволяющая комментировать публикации в Telegram-каналах, была анонсирована разработчиками мессенджера 26 сентября текущего года. Запуск функции был осуществлён 1 октября.

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