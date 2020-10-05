Нанкин, Китай, 5 октября 2020, 03:36 — REGNUM Президент и вице-президент Китайского медицинского университета в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая находятся под следствием, сообщает агентство Синьхуа.
Как стало известно, президент Университета Гуанси при Китайском медицинском университете Тан Нун, а также вице-президент университета Цинь Иван находятся под следствием в связи с подозрением в нарушении законов и дисциплины, сообщили в дисциплинарной инспекции Компартии Китая по Гуанси.
Подробности дела двух высокопоставленных китайских лиц пока не разглашаются. Как правило, это означает подозрения в коррупции.