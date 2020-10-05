Пекин, , 03:18 — REGNUM Холодный фронт наркоте большую часть центральных и восточных районов Китая в ближайшие дни, принеся сильные ветры и снижение температур, сообщает агентство Синьхуа.

Холодный фронт приведет к падению температуры воздуха на 4−6 градусов Цельсия в ряде районов провинций Гуйчжоу и Сычуань, а также в рядей районов на северо-западе, севере и юге Китая.

В некоторых районах температура воздуха может упасть и вовсе на 10 градусов Цельсия, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

Центр также прогнозирует мощные ливня на северо-востоке, северо-западе и юго-западе Китая, которые начнутся 4 октября и продлятся несколько дней. В ряде районов Гуанси-Чжуанского автономного районах, провинциях Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Аньхой, Цзянсу, Юньнань и Хайнань ожидаются ураганы.

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