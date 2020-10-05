Красноярск, , 02:48 — REGNUM В понедельник, 5 октября, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +11… +13 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:30 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью с 5 на 6 октября ожидается +1 °C. Осадки.

Скорость северо-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

Во вторник, 6 октября, в Красноярске до +4 °C днём и до —1 °C ночью. Без осадков.

В среду, 7 октября, в Красноярске ожидается до +4 °C днём. Ночью — до —1 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 5 октября на севере центральных районов Красноярского края местами гололедица. На юге Таймырского муниципального района ожидаются местами порывы северного ветра 15−18 м/c.