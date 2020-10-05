Прага, , 01:44 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) вновь введён в связи с угрозой распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Чехии. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Действие режима ЧС начнётся с 00:00 по центральноевропейскому времени 5 октября и продлится 30 дней. Правительство Чехии было вынуждено после пятимесячного перерыва вновь ввести режим ЧС в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки в стране.

При этом инициатор восстановления режима ЧС, министр здравоохранения Чехии Роман Прымула, заявил, что «выключения экономики страны, как это было весной, не планируется» и ограничительные меры не коснуться работы промышленных предприятий. Глава Минздрава отметил, что ситуация с COVID-19 в стране серьёзнее, чем это было весной. Коронавирусная инфекция в стране распространяется быстрее, чем в других странах Евросоюза. Инфекционные больницы в стране уже практически заполнены.

С начала пандемии COVID-19 в Чехии выявлено 81 711 случаев заражения коронавирусом, из них случаев летального исхода 722. В настоящее время в стране госпитализированы 1182 человека с осложнениями, вызванными коронавирусом SARS-CoV-2.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в Чехии было подтверждено более 3,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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