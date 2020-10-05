Лондон, , 01:45 — REGNUM В Великобритании за сутки было выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 — 22 961 — что объясняется прибавлением к суточной статистике ранее неучтённых из-за технической неисправности случаев. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба минздрава страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

Отмечается, что техническая ошибка в процессе загрузки данных о результатах тестирования в статистическую таблицу была обнаружена 2 октября.

«После быстро проведённого расследования был выявлен 15 841 случай, отмеченный в период между 25 сентября и 2 октября и не включённый в ежедневно обновляемую статистику по COVID-19», — говорится в заявлении представителя ведомства Майкла Броуди.

Днём ранее, когда была обнаружена ошибка, часть неучтённых данных была включена в статистику за субботу, что привело к «техническому» скачку до показателя 12 872 случая инфицирования. Для сравнения, днём ранее, 2 октября, было выявлено 6968 случаев заражения SARS-CoV-2. Оставшаяся часть была включена в статистику за воскресенье, что привело к новому «техническому» рекорду — 22 961 случай.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 за сутки было выявлено в Великобритании.

Читайте также: Власти Британии могут отменить матчи Евро-2020 из-за коронавируса

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании выявлено рекордное число заразившихся SARS-CoV-2 за сутки