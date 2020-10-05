Вашингтон, , 01:29 — REGNUM Игра Call of Duty: Modern Warfare больше не помещается на SSD-накопителе объёмом 250 гигабайт. Об этом 4 октября сообщил журнал PC Gamer.

Издание обратило внимание на публикацию пользователя Twitter под ником BattleNonSense, в которой он разместил скриншот с демонстрацией проблемы: Call of Duty: Modern Warfare, размещённая на его твердотельном накопителе (SSD) с реальным объёмом 232 гигабайта, отказалась обновляться. Автор статьи пишет: эту проблему могут решить владельцы консолей, но не пользователи Battle.net.

https://twitter.com/BattleNonSense/status/1312361436514054144

Журналист отмечает: вот что происходит, когда в рамках как бы одной игры геймеры вынуждены держать на своём диске однопользовательскую кампанию Modern Warfare, кооперативный режим Special Ops и «королевскую битву» Warzone.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что возможном появлении подобной проблемы предупредил Twitter-инсайдер Prototype Warehouse. На своей странице в Twitter он сообщил, что объём будущей Call of Duty: Black Ops Cold War может составить более 250 гигабайт.

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